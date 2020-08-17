Galatasaray istedi! Ezeli rakipler kaptı...

493 milyon TL ile ligin en fazla harcama limitine sahip takımı olan G.Saray, buna rağmen transferde ezeli rakiplerinden çalım yemeye devam ediyor. Mert Hakan Yandaş'ı F.Bahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in çok istediği Bernard Mensah da Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Maicon'un dışında oyuncu satamayan ve bonservis harcayacak bütçe oluşturamayan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyemedi. Yerli sol bek olarak düşünülen Caner Erkin de F.Bahçe'yi tercih etti.

'DEV' GELİR KAYBI!

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui'yi alan G.Saray'da Kılınç dışında taraftarı memnun eden transfer gerçekleşmedi. Devler Ligi gelirinden mahrum kalan Aslan, istediği oyuncuları rakiplerine kaptırmaya başladı. (Sabah)