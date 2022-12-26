Galatasaray-İstanbulspor maçında Bafetimbi Gomis şov!

Normal şartlar altında forvet rotasyonunu genişletmek için transfer edilen Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen beklentileri fazlasıyla aştı. Haris Seferovic'in yetersiz performansı, Mauro İcardi'nin sakatlıkları derken, Fransız oyuncu dün İstanbulspor karşısında ligde 11. kez sahne aldı. İlk hafta Antalya deplasmanında zaferi getiren Gomis, 19 Ağustos'ta ise Ümraniye karşısında 3 puanı getiren oyuncu oldu. 37 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasını boş geçerken, sonrasında ise Gaziantep ve Kasımpaşa mücadelelerinde sahne aldı.

Gomis, şampiyonluk yürüyüşünde bir kez daha Aslan'ın en önemli kozu oldu, dün akşam da 3 puanı söküp, aldı.

14 maçta 10 gole katkı

Gomis, takımının geriye düştüğü 2 maçta da geri dönüşün fitilini ateşleyip, zaferin mimarı oldu. Sonrasında 4 maçı boş geçen Gomis, Dünya Kupası arası sonrasında lige bomba gibi girdi. Tecrübeli forvet, dün akşam İstanbulspor karşısında ilk yarıda 2 kez fileleri havalandırdı, 2 kez de direğe takıldı. Öte yandan kupa maçlarında da fileleri havalandıran Gomis, 14 maçta tam 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.







