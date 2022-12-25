Galatasaray lige İstanbulspor maçıyla dönüyor... Dünya Kupası arasından önce ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, son olarak da şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek görkemli bir zafer yaşayan Sarı-Kırmızılılar, aradaki 2 Türkiye Kupası sınavıyla birlikte son 5 resmi maçından da galip ayrıldı. Müthiş seriye bugün İstanbulspor karşısında devam etmeyi hedefleyen Cim Bom'da, sakat oyuncuların birçoğu takıma dönmüş olsa da kadroda kritik eksikler var.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-İstanbulspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö (Oliveira), Torreira, Barış (Rashica), Mertens, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Muammer, Rroca (Abazaj), Jetmir, Ethemi, İbrahim

İdeale yakın kadro

Sarı kart cezalısı Muslera, bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Icardi de kadroda yer almıyor. Teknik direktör Okan Buruk, eksiklere rağmen ideale yakın bir kadroyla sahada olacakları için mutlu. Kalede Okan, savunmada Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan dörtlüsünün olması bekleniyor. Orta saha Midtsjö ile Torreira'ya emanet. Forvet arkasında Barış, Mertens ve Kerem, ileri uçta da Gomis görev yapacak. Oliveira ve Rashica ise hamle oyuncuları olacak.

Fikstür çor zorlu

Galatasaray'ı İstanbulspor maçından sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Cim Bom ilk olarak Sivas'a konuk olacak, ardından Ankaragücü'nü ağırlayıp, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi oynayacak. İçerideki Hatay mücadelesiyle ligde ilk yarı sona erecek. Aslan bu maçtan hemen sonra kupada Alanyaspor ile kozlarını paylaşıp, sezona bir ara daha verilmeyeceği için tekrar lige dönecek.

Galatasaray: 29 İstanbulspor: 5

Galatasaray ile İstanbulspor, SüperLig’de bugüne kadar 44 kez karşılaştı.Geride kalan 44 maçta Sarı-Kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-Siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. Kendievindeki 6.maçaçıkıyor Cim Bom, SüperLig’de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Sarı-Kırmızılılar ligde sahasında son olarak Beşiktaş ile mücadelede etti ve derbiden 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Ceza sınırında 4 futbolcu

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Lucas Torreira ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, İstranbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Boğalar'ın yüzü gülmüyor

Bugün Nef Stadyumu'na konuk olacak İstanbulspor için Süper Lig'de işler hiç iyi gitmiyor. Sarı-Siyahlı ekip, Dünya Kupası arasından önce çıktığı son 6 lig maçını da kaybetti. Ümraniye ile birlikte ligin dibine demir atan Boğalar, Galatasaray deplasmanında çıkış yolu arıyor.

Taraftarlar stadı dolduracak

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki maç, tam anlamıyla kapalı gişe oynanacak. Taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketti. Kombine sahiplerinin stada gelme durumlarına göre tribünde en az 45 bin futbolseverin olması bekleniyor.