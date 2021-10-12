Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor 'u konuk edecek olan Galatasaray , milli arayı boş geçmiyor. Sarı Kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk edecek. İlk maçında Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Aslan sahaya, Milli Takım kamplarında bulunan 13 oyuncusundan yoksun olarak çıkacak.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 16.00'da başlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı GS TV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları ise haberimizde olacak.

13 oyuncuya milli davet

Galatasaray'da 13 oyuncu, uluslararası arenada oynanacak maçlar kapsamında ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sarı Kırmızılı ekipte Milli Takım kamplarında yer alan oyuncular şu şekilde:

Türkiye Milli Takımı’nda Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, Türkiye Ümit Milli Takımı’nda Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz, Uruguay Milli Takımı’nda Fernando Muslera, Amerika Birleşik Devletler Milli Takımı’nda DeAndre Yedlin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı’nda Christian Luyindama, Romanya Milli Takımı’nda Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Cezayir Milli Takımı’nda Sofiane Feghouli, Mısır Milli Takımı’nda Mostafa Mohamed.

Galatasaray-Tuzlaspor maçında 7 gol

Galatasaray, milli takım arasında düzenlenen ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı Kırmızı ekibin gollerini; 7. dakikada Ryan Babel, 18. dakikada Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada Ömer Bayram ve 66. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Tuzlaspor'un golleri ise 36. dakikada Sedat Şahintürk, 50. dakikada Ahmet Yazar ve 86. dakikada Safa Kınalı’dan geldi.

En çalışkanı Diagne!

Milli ara boyunca Florya'da teknik ekibi en fazla şaşırtan gelişme, Mbaye Diagne cephesinde yaşanıyor. Eski görüntüsünden ve tavrından çok uzak olan Senegalli futbolcu, antrenmanların en çalışkan ismi olarak dikkat çekiyor. Fatih Terim, Diagne'deki bu gelişmeden çok memnun. Normal şartlar altında, son lig maçında 2 gol atan Mohamed'i, Konyaspor karşısında ilk 11'de oynatmayı düşünen Terim'in, Diagne'deki bu ilerlemeyi ödüllendirmek istediği, bu nedenle bu yönde bir tercih yapabileceği öğrenildi.

Mbaye Diagne'nin de Galatasaray'da oynamaktan çok memnun olduğu, buradan ayrılmak istemediği ve takım arkadaşlarına hem sahada hem de kenarda liderlik yapmaya karar verdiği belirtiliyor. Fatih hocanın da, böyle devam ederse Diagne'nin devre arasındaki olası satışına izin vermeyeceği bildirildi.