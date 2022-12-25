Galatasaray - İstanbulspor maçı iddaa oranları

Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turuna yazdıran Galatasaray 'da, İstanbulspor maçı öncesi 3 isim kesin olarak forma giyemeyecek. Fernando Muslera cezalı. Mathias Ross ve Mauro Icardi sakat. Kalede Okan Kocuk, hücum merkezinde kupa galibiyetine tabela yapan Bafetimbi Gomis olacak. TD Okan Buruk'un stoperde Abdülkerim Bardakcı, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'na forma vermesi bekleniyor. Yabancı kontenjanına takılmayacağı için sol bekte Patrick van Aanholt izleyebiliriz. Abdülkerim'in stoper partneri olarak Victor Nelsson'u göreceğiz. Kerem'in ters kanadında Milot Rashica, Gomis'in arkasında Dries Mertens oynayacak. Sakatlığı tamamen geçen Sergio Oliveira, orta alanda Lucas Torreira ile birlikte görev yapacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Kupada Fenerbahçe 'ye 3-1 kaybedip elenen İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 5. maçta 4. yenilgisini almıştı. Dünya Kupası arasından önce Süper Lig'de oynadıkları son 6 maçtan puan da çıkaramamışlardı... Sarı-siyahlılarda sezonu hiç açamayan Eslem Öztürk dışında eksik yok; Fenerbahçe maçından sonra Patrick Ebert'le yollar ayrıldı. Kalede David Jensen, orta alanda Melih Kabasakal ve Eduart Rroca takımın değişilmezleri... 15 resmi maçta 7 gol katkısı (6 gol 1 asist) yapan Jetmir Topalli ve ligde 4 golü bulunan Valon Ethemi takımın hücumdaki en önemli silahları... Alt ligleri kasıp kavursa da bu sezon henüz siftahı olmayan İbrahim Yılmaz'ı da es geçmeyelim.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 4 lig maçı "KG VAR & 2.5 ÜST" bitti.

- İstanbulspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %43'lük kesim Fenerbahçe'nin Trabzonspor 'a kaybettiği haftada sarı-kırmızılı takımın kazanıp liderliğe yükselmesini bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖMER NECATİ ALBAYRAK’IN TERCİHİ

İstanbulspor, ligde dünya kupası arasından sonra sürprizlere aday bir takım haline geldi. Çünkü teknik direktör Fatih Tekke oyun sistemini kampta oyuncularına ezberletti artık. Galatasaray karşısında elbette kazanmaları çok zor ama ben sert bir ilk yarı bekliyorum ve golsüz bir devrenin kazandıracağı görüşündeyim.