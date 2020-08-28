Galatasaray - İstanbulspor maç sonucu: 1-0

Galatasaray, 2020-2021 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1 - 0 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki mücadelede Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 21'inci dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da takip etti.

Mücadeleye Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Ryan Babel 11’i ile başlayan Sarı-kırmızılılar adına Diagne’nin kaydettiği golün asistini Emre Kılınç yaptı.

Galatasaray ikinci yarıda ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Radamel Falcao, Adem Büyük 11’i ile sahada yer aldı.







