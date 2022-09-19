Okan Buruk yönetiminde 5 maçlık yenilmezlik, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 16 puan ve averajla Adana Demirspor'un ardında 2. sırada yer alan Galatasaray , milli arayı boş geçmeyecek. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Taraftarlara açık olacak maçın biletlerinin 20 Eylül Salı günü satışa çıkacağı açıklandı. Milli Takımlara giden oyuncuların çokluğu nedeniyle Okan Buruk, henüz hazır olmayan ve az forma şansı bulan oyunculara şans verecek. Son olarak Beşiktaş 'la 2-2 berabere kalan ve son 3 maçından 5 puan çıkaran Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor ise 5 puanla 15. basamakta yer alıyor.

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Eylül Cumartesi günü Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın GS TV'den naklen yayınlanması bekleniyor. Yayıncı belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Hazırlıklar başladı

Konyaspor'u mağlup ederek Milli araya moralli giren Galatasaray'da teknik heyet, takıma 3 günlük bir izin verdi. Ülkelerinin Milli takımlarına çağrılmayan futbolcular da hemen soluğu tatil için farklı yerlerde aldı. Sarı Kırmızılılar, Milli maçlar sonrasında ligde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Icardi ve Mata için özel program

Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray , transferin son gününde bombaları birer birer patlatmış ve iki dünya yıldızı Mauro Icardi ile Juan Mata'yı da kadrosuna katmayı başarmıştı. Milli aranın ardından ligde Adana Demirspor'un konuğu olacak Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, iki büyük oyuncusunu hızlı bir şekilde ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Adana deplasmanı sonrasında haftayı BAY geçecek olan Aslan'da Buruk, 15 Ekim'deki Kayserispor (d) karşılaşmasına kadarki süreyi en iyi şekilde kullanmak istiyor.

Gomis'in yerine...

Icardi'yi, 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ikinci devresinde ilk kez sahaya süren tecrübeli teknik adam, Arjantinli oyuncudan iyi bir performans almıştı. Icardi, Calvo'nun kendi kalesine attığı galibiyeti getiren golde pozisyonun içindeydi. Deneyimli teknik adamın hedefi Icardi'yi, Adana'daki mücadelede Gomis'in yerine direkt ilk 11'de başlatmak olacak. Sezon başı hazırlığı hiç yapmayan Mata'yı da bu maçta kadroya almak isteyen Okan hocanın kafasındaki düşünce, karşılaşmanın gidişatına göre de İspanyol futbolcuya süre vermek olacak.

Okan Buruk'la rekora koşuyor!

Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray , geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, geriye düştüğü 3 maçın 2'sini çevirip hanesine 6 puan yazdırırken, takımın pes etmeden son dakikalara kadar galibiyet için saldırması da teknik heyeti memnun ediyor. Bir başka dikkat çeken detay ise Galatasaraylı oyuncuların yüksek koşu mesafeleri oldu.

Zirvede Lucas Torreira var

Trabzonspor maçında 106.2 km, Gaziantep FK karşısında 108.1 km, Kasımpaşa deplasmanında ise takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaray, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak bu sezonun rekorunu kırdı.

Okan Buruk'la iyi bir kamp dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, 4 haftadır koşu mesafesini artırıyor. Mücadelesiyle taraftarın gönlünü kazanan yeni ön libero Lucas Torreira, 12.1 km ile takımın en çok koşan ismi durumunda. Onu, 11.1 km ile Sergio Oliveira takip etti.