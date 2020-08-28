Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yapacak. Sarı Kırmızılı ekibin Eyüpspor ile yapacağı maç, rakip takımdaki koronavirüs vakası nedeniyle iptal edilmişti. Teknik patron Fatih Terim, takımın son durumunu analiz etme fırsatını yakalayacak. Yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray formasını ilk kez İstanbulspor'a karşı giymeleri bekleniyor.

Hazırlık maçları yaparak yeni sezona hazırlanan Galatasaray, İstanbulspor maçının ardından sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Mücadelenin henüz bir yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın Galatasaray'ın YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. Detaylar belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Galatasaray’da idmanlar kıran kırana geçiyor! Florya'da lig temposu

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanlarla devam eden Sarı- Kırmızılılar’da tempo giderek yükseliyor. Özellikle ABD’li kondisyoner Scott Piri ekibe dahil olduktan sonra program tamamen değişti.

Takım şimdiden lig temposunda çalışmaya başladı ve oyuncular 90 dakika oynayacak seviyeye çok yaklaştı. Asıl hedef, mevcut program bittiğinde, Süper Lig’in en iyi kondisyon seviyesine ulaşabilmek. Fatih Terim gidişattan çok memnun. Futbolcuların verdiği forma mücadelesi, azimli, hırslı, disiplinli çalışmaları, yeni sezon öncesi teknik heyeti ümitlendiriyor.