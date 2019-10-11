Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 7. haftanın sonunda 10 puanla 10. sırada yer alan Galatasaray, milli aranın ardından beyaz bir sayfa açmak istiyor. 8. hafta maçında Sivasspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, milli arayı boş geçmeyecek ve TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk edecek. TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor, geride kalan 7 haftada 10 puan topladı ve 10. sırada kendisine yer buldu.

Fatih Terim'in az forma şansı bulan ve genç oyunculara görev vermesi bekleniyor. Birçok yıldız futbolcusunun performansından memnun olmayan Fatih Terim, genç ve yerli isimlere milli ara sonrası daha fazla şans tanımaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda orta saha oyuncusu Atalay Babacan ile kanat oyuncusu Yunus Akgün için özel bir çalışma programı uygulandığı bildirildi.

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma basına kapalı olacak. Öğlen 12.00'de oynanacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma'nın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray'da as oyuncular yedek soyunacak

Son Gençlerbirliği beraberliğinin ardından “Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok” diyen Fatih Terim’in 8. hafta oynanacak Sivasspor’a karşı Mariano, Nagatomo, Feghouli, Belhanda ve Babel gibi aslarını yedek soyunduracağı ilk 11’de Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ömer Bayram, Emre Mor gibi isimlere yer vereceği kaydedildi.