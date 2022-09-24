Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçı (CANLI)

Okan Buruk yönetiminde 5 maçlık yenilmezlik, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 16 puan ve averajla Adana Demirspor'un ardında 2. sırada yer alan Galatasaray , milli arayı boş geçmiyor. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Maçtan dakikalar

2'| Galatasaray gole yaklaştı. İstanbulspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topta Juan Mata, pasını Icardi'ye aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

GOL | Galatasaray 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun gönderdiği topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

18'| Galatasaray 2. gole yaklaştı. Juan Mata'nın ara pasında Icardi, ceza alanı sol tarafından topu ters tarafa çevirdi. Topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi. Devamında savunmanın uzaklaştırmadığı topa Mata vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

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Galatasaray-İstanbulspor 11'ler

Galatasaray: Okan, Boey, Metehan, Abdülkerim, Dubois, Midtsjö, Baran, Barış, Mata, Van Aanholt, Icardi

Yedekler: Atakan, Emre, Gomis, Oliveira, Zeki, Beknaz, Halim, Berk, Eren, Arda, Caner, Ali Turap

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Eylül Cumartesi günü Nef Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de.

Teknik direktör Okan Buruk, kadroda önemli bir değişim gerçekleştridi. Başarılı hoca, ligde henüz forma şansı bulamayan Juan Mata’yı ilk 11’de sahaya sürdü. Transferin son günlerinde kadroya katılan İspanyol yıldız, ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Ayrıca Mauro Icardi de 11’de mücadeleye başladı.

Dünkü idmanda attığı gollerle yıldızlaşan Icardi, İstanbulspor karşısında tribünleri coşturmak istiyor.

Karşılaşmada gözler dünyaca ünlü iki futbolcunun performansında olacak. Özel idman programlarıyla fiziksel eksiğini hızla kapatan Mata, İstanbulspor karşısında oynayacağı futbolla ligdeki kritik Adana Demir maçında kadroya girmeyi hedefliyor.

Okan Buruk'la rekora koşuyor!

Yeni başkanı, yeni teknik direktörü ve yıldızlarla takviye ettiği kadrosuyla şampiyonluk hedefini kovalayan Galatasaray , geçen sezonun izlerini silmeye çalışıyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, geriye düştüğü 3 maçın 2'sini çevirip hanesine 6 puan yazdırırken, takımın pes etmeden son dakikalara kadar galibiyet için saldırması da teknik heyeti memnun ediyor. Bir başka dikkat çeken detay ise Galatasaraylı oyuncuların yüksek koşu mesafeleri oldu.

Zirvede Lucas Torreira var

Trabzonspor maçında 106.2 km, Gaziantep FK karşısında 108.1 km, Kasımpaşa deplasmanında ise takım halinde 110.7 km kat eden Galatasaray, son Konyaspor maçında 119.8 km koşarak bu sezonun rekorunu kırdı.

Okan Buruk'la iyi bir kamp dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, 4 haftadır koşu mesafesini artırıyor. Mücadelesiyle taraftarın gönlünü kazanan yeni ön libero Lucas Torreira, 12.1 km ile takımın en çok koşan ismi durumunda. Onu, 11.1 km ile Sergio Oliveira takip etti.