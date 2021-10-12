Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor 'u konuk edecek olan Galatasaray , milli arayı boş geçmiyor. Sarı Kırmızılı ekip, 2. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk ediyor. İlk maçında Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Aslan sahaya, Milli Takım kamplarında bulunan 13 oyuncusundan yoksun olarak çıkıyor.

Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 16.00'da başlayan ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray-İstanbulspor maçı GS TV'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları ise haberimizde olacak.