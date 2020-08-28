Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yapıyor. Sarı Kırmızılı ekibin Eyüpspor ile yapacağı maç, rakip takımdaki koronavirüs vakası nedeniyle iptal edilmişti. Teknik patron Fatih Terim, takımın son durumunu analiz etme fırsatını yakalayacak.

Hazırlık maçları yaparak yeni sezona hazırlanan Galatasaray, İstanbulspor maçının ardından sırasıyla Ümraniyespor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.

Galatasaray'da kaptanlık pazubandını Arda Turan takıyor.

21. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç'ın asisti Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın ilk yarı 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda Turan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne

Galatasaray'ın ikinci yarı 11'i: Berk, Şener, Ahmet, Adem, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Oğulcan, Ömer, Jimmy