Ligin ilk haftalarında oyun olarak formsuz bir görüntü çizen Galatasaray bir önceki hafta evinde Giresunspor’a karşı 1-0’lık mağlubiyetle sarsılmıştı. Ligin üçüncü haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Ümraniyespor ile karşılaşan Galatasaray zor geçen mücadelede, 86. dakikada Bafetimbi Gomis’in golüyle 1-0 kazanarak galip gelmeyi başarmıştı.





KASIMPAŞA İLE SERİ BAŞLADI

Altıncı haftada Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi. 38 yaşındaki Fransız golcü Gomis bir gol atarken, Kerem müthiş bir performans sergiledi ve iki gol atarak Galatasaray’ı galibiyete taşıdılar.

Galatasaray maçı 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE NEFES ALDI

İstanbul'un bir diğer temsilcisi Fatih Karagümrük maçı öncesinde üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyetle zor günler geçiren Galatasaray’da Okan Buruk’un tartışılma başlanmıştı.

Ligin 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Emre Taşdemir ve Juan Mata’nın golleriyle 2-0 kazanan Galatasaray, yedi maçlık galibiyet serisinin de ilk adımını atmış oldu.

İLK DERBİ GALİBİYETİ

Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından evinde Beşiktaş ’ı ağırlayan Galatasaray Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin müthiş performansıyla 2-1 galip geldi. Rüzgarı arkasına alan sarı - kırmızılılar, Cenk Tosun’un golüne rağmen taraftarının önünde galip geldi.





BAŞAKŞEHİR'İ DARMADAĞIN ETTİ

Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Okan Buruk'un öğrencileri zor geçmesi beklenen mücadeleyi 7-0 gibi tarihi bir skorla kazanmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparken Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens'ten gelirken bir gol de Başakşehirli Ndayishimiye'nin ters vuruşundan geldi. Bu skorla Dünya Kupası arasına giren Galatasaray şampiyonluk yarışında rakiplerine mesaj vermiş oldu.

İSTANBULSPOR İLE HIZ KESMEDİ

Dünya Kupası dönüşü İstanbulspor’u evinde ağırlayan Galatasaray, Gomis'in ilk yarıda attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Üst üste dördüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar aynı zamanda yine üst üste dördüncü İstanbul ekibini yenmiş oldu.





FENERBAHÇE İLE SERİ TAMAMLANDI

İlk devrenin sondan bir önceki haftasında Kadıköy deplasmanına giden Galatasaray 3-0’lık net bir galibiyetiyle liderliğini perçinledi. Sergio Oliviera, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’nin golleriyle ve iyi oyunuyla Fenerbahçe taraftarının önünde şov yapan Galatasaray lider geldiği Kadıköy’den lider ayrıldı.

Fanatik.com.tr | Egemen Çidar