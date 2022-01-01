Son dakika! Galatasaray, İsmail Çokçalış transferi için devrede

Galatasaray 'da devre arasında yapılacak takviyeler ile planlama sürerken sağ bek harekatı sürüyor. De Andre Yedlin ile yollarını ayırmayı, gözündeki problem nedeniyle 1 yıldır futboldan uzak kalan Omar Elabdelloui’yi ise kiralık göndermeyi amaçlayan Sarı Kırmızılılar, sezon başında da istediği İsmail Çokçalış’ı bir kez daha listesine ekledi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Bursaspor 'la olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan 21 yaşındaki oyuncu ile görüşecek. Genç sağ bek ile anlaşılırsa sağ bek rotasyonu Boey ve İsmail Çokçalış’tan oluşacak.

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği iddia edilen İsmail'in güncel piyasa değeri 475 bin Euro.

Geçen sezon Bursaspor'un Altay'ı konuk ettiği maçta ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış'ın Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig 'den de birçok takımın transfer listesinde yer aldığı gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık öncesi ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.







