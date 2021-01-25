Galatasaray İrfan Can transferi için bir daha görüşecek

Transferin bitmesine tam 7 gün kalırken, Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar hızlandırıldı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu açıklayan Aslan, Fatih Terim'in ekran önünde bizzat ismini verdiği İrfan Can Kahveci için de bastırıyor. Geçtiğimiz haftalarda birkaç kez milli oyuncu için Başakşehir'le masaya oturan Cim Bom olumlu yanıt alamamıştı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin bu transferi bitirmekte kararlı...

Sponsor görüşmeleri olumlu

Cengiz ve kurmayları bu hafta içerisinde bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile biraraya gelecek. Transfer için sponsorlarla yapılan görüşmeler olumlu seyrederken, Galatasaray cephesi, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak.

Tüm formüller masada

Başakşehir, İrfan için pazarlıkları 14 milyon Euro'dan açmıştı. Galatasaray ise bu rakamı veremeyeceğini iletmiş ve başka formüllerle görüşmelere devam etmişti. Aslan'ın ilk önerisi bir miktar para ve Luyindama'yı vermek oldu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Galatasaray son önerisini bir miktar para artı sonraki satıştan pay teklifiyle güncellemişti. Fakat bu pazarlıklardan da son aşamada bir sonuç çıkmamıştı.

Metin Karabaş