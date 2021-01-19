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Galatasaray İrfan Can kahveci transferi için bastırıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci için bonservis ücreti ve ödeme takvimi üzerindeki görüşmeler bu hafta da tüm hızıyla sürecek.

19 Ocak 2021, Salı 08:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray İrfan Can kahveci transferi için bastırıyor

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki İrfan Can Kahveci pazarlığı bu hafta da devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'i takibe alarak, Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olmak istediğini bir kez daha ortaya koyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için, Galatasaray cephesinde yeni bir ödeme planı hazırlandı.

Başakşehir'in bonservis talebini 8 milyon Euro civarına çekmeye çalışan Galatasaray Yönetimi'nin ana planı, devre arasını ödeme yapmadan geçirerek Finansal Fair-Play kısıtlamasından kurtulmak. Kalan bonservis ücreti ise sezon sonu ödenecek. Ancak Başakşehir hem 13 milyon Euro'da diretiyor hem de Ocak-Şubat ve Mart ayları için ödeme talebinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu hafta bu pürüzü çözmeye çalışacak.


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