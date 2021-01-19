Galatasaray İrfan Can kahveci transferi için bastırıyor

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki İrfan Can Kahveci pazarlığı bu hafta da devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından Fatih Terim'i takibe alarak, Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olmak istediğini bir kez daha ortaya koyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için, Galatasaray cephesinde yeni bir ödeme planı hazırlandı.

Başakşehir'in bonservis talebini 8 milyon Euro civarına çekmeye çalışan Galatasaray Yönetimi'nin ana planı, devre arasını ödeme yapmadan geçirerek Finansal Fair-Play kısıtlamasından kurtulmak. Kalan bonservis ücreti ise sezon sonu ödenecek. Ancak Başakşehir hem 13 milyon Euro'da diretiyor hem de Ocak-Şubat ve Mart ayları için ödeme talebinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu hafta bu pürüzü çözmeye çalışacak.







