Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğunu devraldı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Son 4 maçını kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek Galatasaray'ı zor bir fikstür bekliyor. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...

21 Nisan 2018, Cumartesi 20:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü

Galatasaray

 2017-2018 sezonu fikstürü... Yeni transferlerle sezona giren Galatasaray

Süper Lig

'in ilk haftasında TT Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda ilk derbisini 9. haftada yine iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Tudor yönetiminde lige başlayan Galatasaray'da derbi maçları istenildiği gibi gitmedi. Fenerbahçe beraberliğinin ardından, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Aslan, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. İkinci devreye Fatih Terim ile başlayan Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor'u Gomis (3), Rodrigues ve Serdar Aziz'in golleriyle 5-0 mağlup etti. Aslan, 25. haftada Konyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederken, 26. haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 30. haftada Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.



1. HAFTA


Galatasaray 4-1 Kayserispor



2. HAFTA


Osmanlıspor 1-3 Galatasaray



3. HAFTA


Galatasaray 3-0 Sivasspor



4. HAFTA


Antalyaspor 1-1 Galatasaray 



5. HAFTA


Galatasaray 2-0 Kasımpaşa 



6. HAFTA


Bursaspor 1-2 Galatasaray 



7. HAFTA


Galatasaray 3-2 Karabükspor 



8. HAFTA

 


Konyaspor 0-2 Galatasaray 



9. HAFTA


Galatasaray 0-0 Fenerbahçe



10. HAFTA


Trabzonspor 2-1 Galatasaray



11. HAFTA


Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği



12. HAFTA


Başakşehir 5-1 Galatasaray 



13. HAFTA


Galatasaray 2 - 0 Alanyaspor 



14. HAFTA


Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray



15. HAFTA


Galatasaray 4-2 Akhisarspor 



16. HAFTA


Malatyaspor 2 - 1 Galatasaray 



17. HAFTA


Galatasaray 3 - 1 Göztepe



18. HAFTA



Kayserispor 1 - 3 Galatasaray



19. HAFTA



Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor



20. HAFTA



Sivasspor 2 - 1 Galatasaray



21. HAFTA



Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor



22. HAFTA



Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray



23. HAFTA



Galatasaray 5 - 0 Bursaspor



24. HAFTA



Karabükspor 0 - 7 Galatasaray



25. HAFTA



Galatasaray 2 - 1 Konyaspor



26. HAFTA



Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray



27. HAFTA



Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor



28. HAFTA



Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray



29. HAFTA



Galatasaray 2 - 0 Başakşehir



30. HAFTA



Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray



31. HAFTA



Galatasaray - Beşiktaş



32. HAFTA



Akhisarspor - Galatasaray

​ 33. HAFTA



Galatasaray - Malatyaspor



34. HAFTA



Göztepe - Galatasaray



 

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