Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğunu devraldı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Son 4 maçını kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek Galatasaray'ı zor bir fikstür bekliyor. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...
2017-2018 sezonu fikstürü... Yeni transferlerle sezona giren Galatasaray
'in ilk haftasında TT Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda ilk derbisini 9. haftada yine iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Tudor yönetiminde lige başlayan Galatasaray'da derbi maçları istenildiği gibi gitmedi. Fenerbahçe beraberliğinin ardından, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Aslan, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. İkinci devreye Fatih Terim ile başlayan Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor'u Gomis (3), Rodrigues ve Serdar Aziz'in golleriyle 5-0 mağlup etti. Aslan, 25. haftada Konyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederken, 26. haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 30. haftada Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.
1. HAFTA
Galatasaray 4-1 Kayserispor
2. HAFTA
Osmanlıspor 1-3 Galatasaray
3. HAFTA
Galatasaray 3-0 Sivasspor
4. HAFTA
Antalyaspor 1-1 Galatasaray
5. HAFTA
Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
6. HAFTA
Bursaspor 1-2 Galatasaray
7. HAFTA
Galatasaray 3-2 Karabükspor
8. HAFTA
Konyaspor 0-2 Galatasaray
9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
10. HAFTA
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
11. HAFTA
Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği
12. HAFTA
Başakşehir 5-1 Galatasaray
13. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Alanyaspor
14. HAFTA
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
15. HAFTA
Galatasaray 4-2 Akhisarspor
16. HAFTA
Malatyaspor 2 - 1 Galatasaray
17. HAFTA
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
18. HAFTA
Kayserispor 1 - 3 Galatasaray
19. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor
20. HAFTA
Sivasspor 2 - 1 Galatasaray
21. HAFTA
Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor
22. HAFTA
Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
23. HAFTA
Galatasaray 5 - 0 Bursaspor
24. HAFTA
Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
25. HAFTA
Galatasaray 2 - 1 Konyaspor
26. HAFTA
Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
27. HAFTA
Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor
28. HAFTA
Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray
29. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Başakşehir
30. HAFTA
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray
31. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş
32. HAFTA
Akhisarspor - Galatasaray
33. HAFTA
Galatasaray - Malatyaspor
34. HAFTA
Göztepe - Galatasaray