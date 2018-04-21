Galatasaray

2017-2018 sezonu fikstürü... Yeni transferlerle sezona giren Galatasaray

Süper Lig

'in ilk haftasında TT Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda ilk derbisini 9. haftada yine iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Tudor yönetiminde lige başlayan Galatasaray'da derbi maçları istenildiği gibi gitmedi. Fenerbahçe beraberliğinin ardından, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Aslan, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. İkinci devreye Fatih Terim ile başlayan Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor'u Gomis (3), Rodrigues ve Serdar Aziz'in golleriyle 5-0 mağlup etti. Aslan, 25. haftada Konyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederken, 26. haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 30. haftada Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.









1. HAFTA





Galatasaray 4-1 Kayserispor









2. HAFTA





Osmanlıspor 1-3 Galatasaray









3. HAFTA





Galatasaray 3-0 Sivasspor









4. HAFTA





Antalyaspor 1-1 Galatasaray









5. HAFTA





Galatasaray 2-0 Kasımpaşa









6. HAFTA





Bursaspor 1-2 Galatasaray









7. HAFTA





Galatasaray 3-2 Karabükspor









8. HAFTA





Konyaspor 0-2 Galatasaray









9. HAFTA





Galatasaray 0-0 Fenerbahçe









10. HAFTA





Trabzonspor 2-1 Galatasaray









11. HAFTA





Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği









12. HAFTA





Başakşehir 5-1 Galatasaray









13. HAFTA





Galatasaray 2 - 0 Alanyaspor









14. HAFTA





Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray









15. HAFTA





Galatasaray 4-2 Akhisarspor









16. HAFTA





Malatyaspor 2 - 1 Galatasaray









17. HAFTA





Galatasaray 3 - 1 Göztepe









18. HAFTA









Kayserispor 1 - 3 Galatasaray









19. HAFTA









Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor









20. HAFTA









Sivasspor 2 - 1 Galatasaray









21. HAFTA









Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor









22. HAFTA









Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray









23. HAFTA









Galatasaray 5 - 0 Bursaspor









24. HAFTA









Karabükspor 0 - 7 Galatasaray









25. HAFTA









Galatasaray 2 - 1 Konyaspor









26. HAFTA









Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray









27. HAFTA









Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor









28. HAFTA









Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray









29. HAFTA









Galatasaray 2 - 0 Başakşehir









30. HAFTA









Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray









31. HAFTA









Galatasaray - Beşiktaş









32. HAFTA









Akhisarspor - Galatasaray

​ 33. HAFTA









Galatasaray - Malatyaspor









34. HAFTA









Göztepe - Galatasaray







