Beşiktaş -Göztepe maçında sürpriz bir konuk vardı. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de dün akşam Ziraat türkiye Kupası mücadelesini tribünde takip etti. Önceki turda 1. Lig ekibi Denizlispor 'a elendiği için kupada maçı olmayan Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol çalıştırıcısı yardımcılarıyla birlikte karşılaşmayı takip etti. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile 29. haftada ise 13 Mart günü Beşiktaş ile karşılaşacak.