Galatasaray, İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç smaçör İlkin Aydın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Profesyonel voleybol hayatına İlbank ekibinde başlayan 2000 doğumlu sporcu, TVF Spor Lisesi’nde 1 yıl oynadıktan sonra 2017 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. 5 sezondur A takım formasını başarıyla terleten İlkin Aydın, kendisini 3 yıllığına Galatasaray’a bağlayan yeni sözleşmeye imzasını attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımının da kadrosunda yer alarak ülkemizi temsil eden milli oyuncu, önümüzdeki 3 sene boyunca Galatasaray forması ile mücadele edecek.