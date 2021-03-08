Galatasaray İlk golü yedi yine kazanamadı

2 kez skoru eşitleyen Sarı-Kırmızılılar galibiyet için her şeyi yapsa da, son anlarda net fırsatları gole çeviremeyince 1 puan aldı. Cim Bom, ligde geriye düştüğü toplam 6 karşılaşmanın hiçbirini kazanamazken, sadece Sivas’la berabere kaldı.

Savunmada büyük hatalar

Galatasaray’ın yediği iki golde de savunmanın ciddi hataları vardı. İlk golde Linnes’in yavaş kalan geri pasında Gradel araya girdi ve ağları havalandırdı. 38. dakikada ise taç atışının devamında Sarı-Kırmızılılar golü yedi. Gradel’in şutunda her ne kadar Muslera inanılmaz bir refleks gösterip topu çelse de, devamında Donk ve Linnes dönen topu uzaklaştırmakta ağır kaldı ve araya giren Boyd fileleri sarstı. Defansta kritik hatalara imza atan Sarı-Kırmızılılar, hücumda da önemli pozisyonları değerlendiremeyince dün akşam kazanamadı.