Geçtiğimiz gün Andone’nin bonservisini elinde bulunduran Brighton kulübünün yaptığı ankette, takım tarihinde atılan en iyi gol anketinde yüzde 61 oyla Andone birinci seçildi.





Taraftarlar, 26 yaşındaki Rumen santraforun bir şansı daha hak ettiğini düşünüyor.

Andone bu sezon Cimbom’da 14 maçta süre alabildi ve 3 kez ağları havalandırdı.