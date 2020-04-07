Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin en güzel golleri...
Brighton'dan kiralık olan Florin Andone, Rumen basınına konuştu… Golcü futbolcu, "Galatasaray ile sözleşmem bitiyor. Geleceğimle ilgili kararı ben vermeyeceğim. Neler olacağını göreceğiz" dedi. İşte Florin Andone'nin Brighton formasıyla attığı en iyi goller...
Geçtiğimiz gün Andone’nin bonservisini elinde bulunduran Brighton kulübünün yaptığı ankette, takım tarihinde atılan en iyi gol anketinde yüzde 61 oyla Andone birinci seçildi.
Taraftarlar, 26 yaşındaki Rumen santraforun bir şansı daha hak ettiğini düşünüyor.
Andone bu sezon Cimbom’da 14 maçta süre alabildi ve 3 kez ağları havalandırdı.