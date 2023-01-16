Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren Galatasaray , izlediği transfer politikasıyla bambaşka bir takım kurdu. Sarı - kırmızılılar Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira gibi yıldızları kadroya katarken, en dikkat çeken isimse hiç şüphesiz ki Mauro Icardi oldu.

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Arjantinli yıldız Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiralanırken, 29 yaşındaki oyuncu performansıyla taraftarların da sevgilisi oldu.

DERBİDE 15 DAKİKADA ŞOV YAPTI

Alanyaspor ile Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir gol ve bir asistlik performans gösteren Icardi, 5 Kasım'da oynanan Beşiktaş maçında ise attığı iki golle derbinin yıldızı olmuştu.

7-0 kazanılan Başakşehir maçında bir gol iki asist yapan Arjantinli golcü, Okan Buruk'un bir numaralı santrforu olduğunu ilan etmişti.

2022 Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından yapılan ilk antrenmanda sakatlanan Icardi, deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 76. dakikada Barış Alper Yılmaz2ın yerine oyuna giren yıldız oyuncu, 78. dakikada farkı ikiye çıkaran golün asistini yaptı.

90+10. dakikada ise attığı golle Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçmesine büyük katkı verdi.

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SAHAYI NEDEN TERK ETTİ?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerken Mauro Icardi ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Sarı - kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazanırken Mauro Icardi, maç sonu takım arkadaşlarının tribünlerle yaptığı kutlamalara katılmadı.

Icardi'nin soyunma odasına gitmesinin sebebi ise sonradan ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, skoru garantiledikten sonra takımın frene basmasına sinirlendiği öğrenildi. Galatasaraylı taraftarlar ise yıldız oyuncunun hırsı ve isteğinden dolayı oyuncuya övgüler dizdi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray, sezon sonunda Mauro Icardi'yi bonsrvisiyle birlikte transfer etmek istiyor. Paris Saint-Germain ile sarı - kırmızılı yöneticiler arasında yapılan transfer görüşmelerinin 15 milyon Euro'dan başladığı iddia edildi.





TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE TANIDIK BİR İSİM

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yaptığı görüşmelere, PSG'de stratejik danışmanlık yapan geçen sezon da dönemin Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a danışmanlık yapan Luis Campos giriyor. Asıl sürpriz Campos değil...

Luis Campos, PSG'de göreve geldikten sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a getirdiği Pasquale Sensibile'yi işe almıştı. Galatasaray'ın eski Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, görüşmelerde yer alanlar arasında gösteriliyor.

Sensibile, Campos'un verdiği görev sebebiyle kiralık oyuncuların durumlarını ve transfer görüşmelerini yürütüyor.

GALATASARAY İLE KÖTÜ AYRILMADI

17 Şubat'ta Galatasaray'da sportif direktörlük koltuğuna getirilen İtalyan Pasquale Sensibile sadece 123 gün görevde kalabildi. Başkanlık seçiminin ardından göreve gelen Başkan Dursun Özbek, Sensibile'nin sözleşmesini feshederken, kendisine de 660 bin Eurot tazminat ödenmişti.

Sensibile, Galatasaray'dan ayrıldıktan bir süre sonra Luis Campos vasıtasıyla PSG'de göreve başladı.





İTALYANLARDAN YENİ BİR İDDİA

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a kalıcı transferiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu. Haberde; " "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar. 2020'de 50 milyon Euro'ya gelen oyuncu, PSG'nin planlarında yok. Kulüpteki iki sezonunda hayal kırıklığı yarattı ve Paris ekibinin onu göndermek istemesinin nedeni bu.

PSG'de gözden çıkarılan Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşıladı. Arjantinli oyuncu, Süper Lig liderinde 8 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi, Türk kulübüyle ilişkisinin iyi oludğunu artık gizlemiyor ve Paris'teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi.