Galatasaray ile HWA arasında paylaşım krizi yaşanıyor

Galatasaray Espor ile HWA Gaming arasında paylaşım krizi yaşanıyor. ASUS Wolfteam Türkiye Ligi’nin yarı finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi 2-1’lik skorla Galatasaray’ın galibiyetiyle tamamlandı. Galatasaray’ın galibiyet açıklamasında “Final öncesi güzel bir idman oldu.” yorumunu yapması HWA tarafını kızdırırken, HWA’nın resmi Twitter hesabından bu konuda bir paylaşım yapıldı.

Bu sözler üzerine “Her şeyden ödün veririz ama asla kalitemizden ve saygımızdan ödün vermeyiz.” diyerek bir paylaşım yapan HWA, “Galibiyetiniz için tebrikler Galatasaray. Aramızdaki fark ekteki [bahsi geçen tweet’ler] post’larda belli oluyor. Bizim sizi yarı finalde 2-0 yendiğimizde attığımız post, diğeri de sizin attığınız.”

HWA Gaming’in sahibi Ahmet Taruz, HWA’nın bu açıklamasının ardından kişisel Twitter hesabından da hemen yukarıdaki tweet’i kendisinin attığını belirtirken, “2006’dan beri hiçbir rakibimiz için iğneleyici aşağılayıcı tweet atmadık, atmayacağız. Ama sınırı aşana da ağzının payını veririz. Uzatılırsa diğer branşlarda da sonuçları ortaya koymaktan çekinmeyiz…” yorumu yaptı.

Bu gelişmenin ardından HWA ve Galatasaray tarafında nasıl tavırlar alınacağı bilinmiyor. (Playerbros)