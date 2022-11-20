Galatasaray ile Hull City arasında dev takas!

Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılı ekip, Erden Timur önderliğinde Hull City ile tarihi takasa hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona beklentilerin altında başlayan Galatasaray , aldığı üst üste 3 galibiyetle Dünya Kupası arasına mutlu girdi. Ligde çıktığı 11 maçta 14 kez ağları sarsan sarı kırmızılılar, son 3 maçta 11 gol attı. Liderlik yarışında 27 puanla 2. sırada yer alan Cimbom, 2 puanla Fenerbahçe 'nin gerisinde duruyor.





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ICARDI VE RASHICA İÇİN TRANSFER PİYASASI KIZIŞTI

Galatasaray Yönetimi, Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için düğmeye bastı. Ancak yeni talipleri ortaya çıkan Arjantinli yıldız için PSG'nin beklentileri yüksek... Milot Rashica için de Almanya ve İtalya'dan yeni talipler çıktığı, bunun da tıpkı Icardi'de olduğu gibi piyasayı kızıştırdığı öğrenildi.

GOLCÜ OPERASYONU

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Fransız golcünün transferini erken bitirmek üzere kolları sıvadı. Seferovic'le Ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin de bonservisinin alınması zora girince Dembele harekâtına hız verdi. Galatasaray Yönetimi, Fransız golcünün işini sezon sonuna bırakmamak için Lyon ile bir görüşme ayarladı.

BENFICA'DAN SEFEROVIC AÇIKLAMASI

Haris Seferovic'in Benfica'ya geri yollanacağı iddiaları, Portekiz basınında da geniş yer buldu ve bu gelişme, Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt'e de soruldu. Soruya ilişkin yaptığı açıklamada Alman teknik adam, "Bu ihtimali ilk kez duydum. Benim bildiğim sezon başından sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı" dedi.





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ANTALYASPOR'DAN 4 MİLYON EURO'YA GELDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Antalyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığı transfer ettiği Doğukan Sinik önce sakatlığı, sonra formsuzluğu nedeniyle istediği şansı bulamadı. 23 yaşındaki futbolcu, 21 haftalık periyotta ilk 11'de sadece iki kez başlarken 10 maçta şans buldu. 1 asist yapabildi.

HEDEF DOĞUKAN

Sezon başında Muaro Icardi, Juan Mata, Mertens, Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, Hull City'de istediği şansı bulamayan Doğukan Sinik'in peşine düştü.

ERDEN TİMUR, ACUN ILICALI'NIN KAPISINI ÇALDI

Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Acun Ilıcalı ile görüşerek oyuncuyu istedi.

ACUN ILICALI'NIN TALEBİ YUNUS AKGÜN

Acun Ilıcalı'nın konuya olumlu yaklaştığı öğrenilirken Doğukan Sinik için Yunus Akgün ve bir miktar para istediği iddia ediliyor.

GALATASARAY TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Galatasaray tarafının talebi teknik direktör Okan Buruk ile konuştuktan sonra kararını bildirceği öğrenildi. Galatasaray'ın en az kazanan futbolcularından olan Yunus Akgün ilk 11'deki yerini kaybetmiş durumda. (Ajansspor)







