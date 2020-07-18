Galatasaray ile Göztepe arasında tam 40 yıldır beraberlik yok

Cim Bom’un 30, Göztepe’nin 12 galibiyeti var. 13 maç berabere sonuçlanırken, bunların sonuncusu 10 Şubat 1980’de oynandı ve o karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Galatasaray'da dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Seri, Feghouli, Belhanda ve Ömer Bayram, bugün Göztepe karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın kendi evindeki son mücadelesi

Cim Bom bu sezon kendi evindeki son maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekip, daha önce içeride oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti; 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.



