Galatasaray ile görüşen Antonio Valencia transferinde sıcak gelişme!

Galatasaray'da Antonio Valencia transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mariano'yu elden çıkarmak isteyen Sarı-Kırmızılı takım bir süredir Manchester United ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Antonio Valencia ile görüşüyordu. Menajerler tarafından kulübe önerilen tecrübeli futbolcu için teknik heyetten onay çıkmadı.

Başakşehir de istiyor

Başakşehir'in de yakından ilgilendiği Antonio Valencia Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro talep etmişti. Ekvador ile COPA Amerika'da mücadele eden tecrübeli futbolcunun MLS'ten de talipleri bulunuyor.

10 sezondur Manchester United forması giyen Antonio Valencia geçen sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr