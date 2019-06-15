Galatasaray ile görüşen Antonio Valencia transferinde sıcak gelişme!
Manchester United ile sözleşmesi sona eren Antonıo Valencia transferi için Galatasaray teknik heyeti olumsuz karar verdi. Ekvadorlu oyuncu Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye oldukça sıcak bakıyordu.
Galatasaray'da Antonio Valencia transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mariano'yu elden çıkarmak isteyen Sarı-Kırmızılı takım bir süredir Manchester United ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Antonio Valencia ile görüşüyordu. Menajerler tarafından kulübe önerilen tecrübeli futbolcu için teknik heyetten onay çıkmadı.
Başakşehir de istiyor
Başakşehir'in de yakından ilgilendiği Antonio Valencia Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro talep etmişti. Ekvador ile COPA Amerika'da mücadele eden tecrübeli futbolcunun MLS'ten de talipleri bulunuyor.
10 sezondur Manchester United forması giyen Antonio Valencia geçen sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.
Yakup Çınar - Fanatik.com.tr