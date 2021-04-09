Galatasaray ile Fatih Karagümrük 14. randevuda

Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 11 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray’ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük’e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0’lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0’lık skorla elde etti.

AA