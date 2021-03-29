Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun Galatasaray 'dan ayrılacağı yönündeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Todosfichajes'in haberine göre yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Falcao'nun yeni durağının ise daha önce de adının anıldığı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami olduğu belirtildi. Haberde Falcao'nun Haziran ayında ABD ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

13 maçta 8 gol

Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklarla gündeme gelen 35 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılılarla çıktığı 13 maçta 8 gollük katkı sağladı.