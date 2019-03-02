Galatasaray ile Erzurumspor 2. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 21 puanla 17. sırada yer alıyor.

İkinci randevu

BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaştı. Yarın oynanacak mücadele ile iki takım ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 galip ayrılmıştı.

Ligde son 9 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

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Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mariano cezalı

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano, BB Erzurumspor maçında cezalı durumda. Mariano, geçtiğimiz hafta Akhisarspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes, Fernando ve Mbaye Diagne’nin sakatlıkları bulunuyor.

Terim: 2 - Özdilek: 0

İki takımın teknik direktörleri ligde bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fatih Terim Galatasaray’ı, Mehmet Özdilek de Antalyaspor’u çalıştırıyordu. Geride kalan 4 müsabakada 2 kez Terim’in öğrencileri galip gelirken, 2 mücadelede berabere sona erdi.