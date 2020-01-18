Galatasaray ile Denizlispor Süper Lig’de 40. kez rakip olacak

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25’ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6’sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Denizli’de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul’da 19 kez karşı

karşıya geldi.

Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3

müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol

gördü.

Taraflar arasında İstanbul’da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı

ve Galatasaray 4-1 galip geldi.