Galatasaray ile Belhanda arasındaki dava sonuçlandı

2020-2021 sezonunda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda konuyu mahkemeye taşımıştı. Galatasaray ve Younes Belhanda arasındaki dava sonuçlandı. İşte ayrıntılar...





Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda geçtiğimiz ay Fransa'dan So Foot'a özel açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrıldığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Younès Belhanda'nın Hikayesi

AYRILIK SONRASI BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Belhanda "Her şey, benim hayran olduğum başkan yardımcısı Abrürrahim Albayrak'ın bana gelip, beni 3 yıllık yeni bir sözleşmenin beklediğini ancak ücretimi yarıya indirmem gerektiğini söylemesi ile başladı.

Gerçekten mutlu oldum. Detayları kesinleştirmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?" ifadelerini kullanmıştı.





"PİSLİK GİBİ KOVULDUM"

"Şu an bunu konuşmak benim için bir karışık çünkü hala onlara karşı FIFA'da dava mevcut ama bir 'pislik' gibi kovuldum. Hayatımın bir parçası olan kurumu suçlamıyorum. Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce öldü, Allah rahmet eylesin. Yani ben de her şeyi söylemek istemiyorum.

Basitçe söylemek gerekirse, kulübün ve avukatların tavsiyesine rağmen beni gönderdi, kimse ne olduğunu anlamadı. Fatih Terim kalmamı ve halledeceğini söyledi."

SÖZLEŞMESİ TEK TRAFLI FESHEDİLMİŞTİ

7 Mart 2021 tarihinde oynanan Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa çıkan Faslı oyuncu, “Hiç durmadan Twitter’da, Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz.

Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi. Üstelik her gün Florya’da idman yapıyoruz. Ve Florya’daki saha buradakinden iyi. Bu normal mi? Bu normal değil” demişti.





Bu duruma çok sinirlenen dönemin başkanı Mustafa Cengiz ise Belhanda ile yolların ayrılması kararı aldı.

Bu da kamuoyuna, “Belhanda’nın kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir” sözleriyle yansıtılmıştı.

BELHANDA ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunun üzerine Belhanda önce FIFA’ya gitti, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Manevi talep kabul edilmezken sözleşmeye göre yaptırımlar ile verilen cezaların ödenmesine karar verildi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, karar için CAS’a temyize gitti. Belhanda da buna karşılık verdi.

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15 Kasım’da Lozan’da görülen davada Galatasaray’ı avukat olarak Petek Arslan ile Süleyman Anıl Özgüç, Adana Demirspor’u da Umur Varat ile Aygin Kuruloğlu temsil etti. Belhanda’yı da yabancı avukatlar savundu.





ANLAŞMA SAĞLANDI

İlk duruşmada, duruşma başkanının önerisi üzerine taraflar el sıkıştı ve iki taraf da davalarını geri çekmeyi kabul etti. İstanbul’a 2 bin 290 kilometre uzakta, futbolcunun vekiliyle el sıkışan Galatasaray, yapılan protokole göre ödeme yapmayı kabul etti ve sorun halledildi. (Skorer)