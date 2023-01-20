Galatasaray ile Antalyaspor 54. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray , yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 42 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

54. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0’lık skorla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor'a kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 13 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

11 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın, 8’i Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 8 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve rakibini 4-0 yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 18 müsabakada filelerinde 13 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

4 futbolcu kart sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde herhangi bir cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

Okan Buruk ile Nuri Şahin, ikinci kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, yarın oynayacakları maçla birlikte antrenörlük kariyerlerinde ikinci kez rakip olacak. İki teknik direktörün ilk randevusu sezonun ilk maçında oldu. Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in son dakikalarda attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İHA