İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, tecrübeli defans oyuncusu Aleksandar Kolarov ile nikah tazeledi.

Lacivert siyahlılar, 35 yaşındaki Sırp futbolcuyla 2022'nin Haziran ayına kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada "Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini uzatıldığını duyuruyoruz. 1985 doğumlu Sırp oyuncu 30 Haziran 2022'ye kadar formamızı giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray 'la anılıyordu

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle toplam 11 maça çıkan Kolarov'un adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.