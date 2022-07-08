Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından hem savaş hem de alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile Krasnodar'dan ayrılan Erik Botheim'ın yeni rotası İtalya oldu. İsmi Galatasaray 'la da anılan Norveçli forvet, Serie A ekiplerinden Salernitana ile anlaştı ve yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Krasnodar, Bodo Glimt'ten geçen sezonun devre arasında 7.5 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak 1 maç dahi forma giyemeden sözleşmesini fesheden Botheim konusunu yargıya taşımıştı. Transferde önemli bir yol kateden ve yıldız forvetle anlaşmak üzere olan Galatasaray'ın hukuki riskler nedeniyle geri adım attığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

Bilindiği üzere 22 yaşındaki oyuncu, Bodo Glimt formasıyla adını Avrupa futboluna duyurdu. Botheim, Ocak 2022'de 7.5 milyon avro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'un yolunu tuttu. Ukrayna - Rusya arasında çıkan savaş, genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu.

Geçtiğimiz sezon Bodo formasıyla 14 maç oynayan genç futbolcu, 7 gol 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkıda bulundu.







