Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın sahasında Anadolu Efes ile mücadele edecek. İki ekip ligde daha önce 98 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda lacivert-beyazlıların 71'e 27'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Yenilenen kadrosuyla lige galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Cimbom, bu sezonun ilk resmi maçında Eurocup'ta İspanyol ekibi Andorra'yı 84-73'lük skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Efes'te ise moraller yerinde. Lacivert-beyazlılar, hafta içi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 65-62'lik skorla yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray ile Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 107 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 79 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar 28 kez parkeden galip ayrıldı. İki ekip arasında Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 98 karşılaşmada ise Efes 71 kez, Aslan da 27 kez rakibini yendi.

İHA