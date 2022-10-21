Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimi ile belli oldu. 3. eleme turunda Kastamonuspor'u sahasında 7-0 gibi bir skorla mağlup eden Galatasaray , bir sonraki turda Yeşilyurt Ofspor ile eşleşti.

Maçlar 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Galatasaray NEF Stadı'nda rakibini ağırlayacak.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İKİ KUPAYA DA TALİBİZ"

Hem Süper Lig 'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini dile getiren Galatasaraylı yönetici "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve biz iki kupaya da talibiz. Galatasaray'ın rakibi kim olursa olsun. Of'tan gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. İnşallah keyifli bir ortam olur." ifadelerini kullandı.





"ADALETLİ OLDUĞU SÜRECE KAZANANI ALKIŞLAYACAĞIZ"

TFF'nin VAR sistemine eleştirilerde bulunan ve tepki gösteren Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk "Lig uzun bir maraton, tüm takımlar için büyük hedeflerin olduğu bir yıl. Adaletli olduğu sürece ipi kim göğüslerse göğüslesin, biz onu alkışlayacağız. Eminiz ki sezon sonu hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray olacak." sözlerini sarf etti.

KASTAMONU'YU FARKLI GEÇTİLER

Süper Lig 'deki son iki maçından 1 puan çıkarabilen Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. 3. Tur maçında Kastamonuspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılılar, turu geçerek moral bulmayı hedefliyordu. Aslan, 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisine patladı, adeta gol oldu yağdı.

Perde 27'de Rashica'nın şutunda Ramazan Işık'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla açıldı. 39'da Haris Seferovic fileleri havalandırarak Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti, ilk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda goller arka arkaya geldi. 53'te Gomis, kaleci Mücahit'i avladı, 3 dakika sonra bu kez Gomis asisti yaptı, Rashica farkı 4'e çıkardı. 65'te Kerem ortaladı, Mathias Ross sahneye çıktı, kendisinin ilk, Aslan'ın 5. sayısını kaydetti. 74'te sezonun eleştirilen ismi Kerem asistin yanına bir de gol ekledi. 80'de Hamza Akman'ın, Sarı-Kırmızılılar'daki ilk golü maçın skorunu belirledi: 7-0.

Nef Stadyumu'nda yaklaşık 25 bin kişinin izlediği maçta farklı kazanan Galatasaray adını 4. Tur'a yazdırdı.



