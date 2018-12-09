Galatasaray ikici yarılarda kalesini gole kapatamıyor

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, bu sezon maçlarının ikinci yarılarında kalesini gole kapatamıyor.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde çıktığı maçlardan 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, özellikle karşılaşmalarının ikinci devrelerinde yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

Galatasaray, ligde yediği 18 golün 12’sini maçlarının ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Akhisarspor maçının ikinci yarısında 3, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarının ikinci bölümünde ikişer, Trabzonspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarının ikinci 45 dakikalarında ise rakiplerinin birer golüne engel olamadı.

Galatasaray, ikinci yarılarda gol yediği bu maçlardan sadece birini kazanırken, dördünde berabere kaldı, üçünü kaybetti.

Gol yediği son 7 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig’de kalesini gole kapatamadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 5. haftasında Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği maçtan sonra kalesinde gol gördüğü 7 karşılaşmada 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray rakiplerinin gol bulmasını engelleyemediği son 7 lig maçında Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’a yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte gol yemediği Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını ise kazandı.

Skoru koruyamıyor

Galatasaray, ligde bu sezon öne geçtiği 3 karşılaşmada skoru korumayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında 2-0 öne geçtiği derbide taraftarı önünde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, 13. haftada yine sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen 90. dakikada penaltıdan ağlarında gördüğü golle beraberlikle yetindi.

Sarı-kırmızılı ekip, 15. haftada Çaykur Rizespor’u konuk ettiği maçta ise Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi 2-0’lık skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

AA