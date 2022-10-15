Galatasaray iki yerli yıldızın transferi için harekete geçti!

Süper Lig yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle takıma yıldız yağdıran Galatasaray , devre arası transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performanslarından memnun olmadığı iki yerli yıldız yerine transfer edilmesini istediği iki ismi belirledi. Bu isimler için de çalışmalar başladı.

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GALATASARAY'A YILDIZ YAĞDI

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

AYRILIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.

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İKİ YERLİ YILDIZ FORMSUZ

Yerli oyuncu kalitesini daha da artırmak isteyen Galatasaray, devre arasında atağa kalkıyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle kanat oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğu nedeniyle yeni arayışlara girdi. Sarı-Kırmızılılar, gündemine yerli yıldızları aldı.

HEDEFLERDEN BİRİ EFECAN

Bu isimler arasında Alanyaspor 'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var... Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor...

5 MAÇTA 3 ASİST

Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağ kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

HALİL AKBUNAR DA HEDEFTE

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu... Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Göztepe'ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

7 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.