Galatasaray idmanında sürpriz isim!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray 'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başlarken U17 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov, A takımla idmana katıldı.

Galatasaray, yarını izinli geçirecek.