Galatasaray idmanında Radamel Falcao yer almadı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın akşam Türk Telekom Stadyumu'nda dünya devi Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan kötü haber geldi.

Terim 'Bakacağız' demişti

Fatih Terim'in yarın akşamki maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında 'Yarın oynayıp oynamayacağına bu akşamki idmanda bakacağız' dediği Falcao antrenmanda yer almadı. Terim ayrıca Falcao'nun durumuyla ilgili de kulüp doktoru Yener İnce'den de bilgi aldı.

Murat Akbaş

Bu haberi de okudular Galatasaray - Real Madrid maçı (şifresiz mi) ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?