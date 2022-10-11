MENÜ

Galatasaray idmanında Mertens şov

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı takımın yıldızı Mertens idmanda adeta şov yaptı.

11 Ekim 2022, Salı 16:00 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray idmanında Mertens şov

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 10. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, futbolcuların üç grup halindeki 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada 1’e 1, 2’ye 2 ve 3’e 3 atak varyasyonları çalışıldı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ve tam kadro yapılan antrenmanda futbolcular, yarı sahadaki gol çalışmasından sonra 3 takımlı turnuva gerçekleştirdi. Sarı ekibin kazandığı turnuvada en çok golü Belçikalı yıldız Mertens kaydetti.

Galatasaray, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...