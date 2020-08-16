Galatasaray için transferde Jean Michael Seri hala gündemde

Kulübü Fulham'ın kiralamak yerine satmayı düşündüğü Fildişi Sahilli orta saya oyuncusu, yönetimden Galatasaray'a gitmek üzere izin talebinde bulunacak. Tıpkı Lemina gibi, Seri'nin da maaşında indirim yapma ihtimali var. Bu hafta içerisinde görüşmeler devam edecek. Yönetim, Fatih hocanın listesi üzerinden çok sayıda orta saha oyuncusuyla anlaşarak, son kararı kendisine bırakacak. Terim de mutabakat sağlanan isimler arasından bir orta saha merkezi kurmaya çalışacak.