Galatasaray için tehlike çanları! Ateş hattından kendisini kurtaramadı

Galatasaray 'da işler bir türlü yoluna girmiyor... Evinde Kayserispor'u yenerek lige bir anlamda yeniden başlamak isteyen Aslan, 1 puanı zor kurtardı. Zaman zaman önemli gol fırsatlarından yararlanamayan Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda geriye düşerken, 1 puanı 85. dakikada Mohamed'in golüyle kurtardı. Ancak bu puan da Aslan'a rahat bir nefes aldırmadı. Süper Lig 'de galibiyet hasreti 6 haftaya çıkan Galatasaray, son iki karşılaşmasını ise berabere tamamladı. Ateş hattıyla arasına bir türlü mesafe koyamayan Galatasaray için tek teselli, puan farkını 3'ten 4'e çıkarmak oldu. Ancak Antalya bugün Karagümrük'ü yenerse, 17. sıraya Giresun gerileyecek ve fark yine 3 puan olacak.

Alt sıraları takip başladı

Artık alt sıralardaki takımların maçlarıyla da yakından ilgilenmek zorunda olan Galatasaray'ın bir sonraki sınavı da Göztepe deplasmanıyla. İzmir ekibi yarın Hatay deplasmanına çıkacak. Göztepe bu maçı kazanırsa, sıralamada Galatasaray'ın üstüne çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İzmir'de oynanacak maç da iki takımın sıralamadaki yeri açısından kritik öneme sahip.







