Galatasaray için Sinan Bolat iddiası

Fernando Muslera'nın Mart ayından önce takıma katılma ihtimali bulunmaması nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray 'da, masadaki seçenekler artıyor. İlk olarak Giresunspor'a kiralık olarak verilen Okan Kocuk'u geri döndürmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan transfer girişimlerine de başladı. Bu doğrultuda, daha önce de Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Sinan Bolat'ın gündeme geldiği iddia edildi. Belçika'ta Gent forması giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni bonservisiyle birlikte kadrosuna katmaya çalışacağı belirtiliyor.

Okan Kocuk'ta pürüz var

Kadrodaki mevcut kalecilerden Fatih Öztürk, devre arasında bir başka Süper Lig kulübünün yolunu tutacak. Okan Kocuk konusunda ise Giresunspor cephesinden cevap bekleniyor. Karadeniz kulübünde ilk başta olumlu mesajlar verilse de Okan'ın yerine aynı kalitede bir kaleci bulunamadığı için sürecin uzayabileceği öğrenildi. Genç eldivenin kontratında herhangi bir "Geri dönüş" maddesi de bulunmuyor.