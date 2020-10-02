Galatasaray için ses getirecek iddia

Ali Fatinoğlu, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Galatasaray Kulübü'nün ileriye dönük hakedişlerini TFF'den tahsil ettiğini iddia etti. Fatinoğlu twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acı bilgiler geliyor. Gelecekte elde edilecek tahmini gelir tutarını, yönetim federasyondan alıyor mu? 1-Önümüzdeki kaç yılın parası alındı ve harcanıp bitti? 2-Federasyondan 2-3 yıl sonraki alınacak para alındığı için mi sahada yapılanlara ses çıkartılamıyor?"

Ali Fatinoğlu'nun bu paylaşımlarının ardından henüz Galatasaray yönetiminden yorum gelmedi. Konunun, Galatasaray'ın önümüzdeki ay yapılacak divan kurulu toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.

Camia içinde, gelecek gelirlerin mevcut yönetim tarafından kullanıldığı iddiası ve seçim sonrası işbaşı yapacak yeni yönetim ya da mecut ekibin, TFF gelirlerinden mahrum kalarak kulübü idare etmek zorunda kalacağı iddiası yüksek sesle konuşuluyor.

Yönetimin divan kurulu toplantısında başta bu konu olmak üzere mali tablolarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.