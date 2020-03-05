Galatasaray için şampiyonluğun yolu Sivas'tan geçiyor
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 2019-2020 sezonu 25.haftasında kritik bir maça çıkacak. Aynı puanda yer alan iki takım hem şampiyonluk hem de zirve yarışı için mücadele edecek. Lig tarihi boyunca Sivas'ta oynanan 13 maçta ev sahibi takım 5-4 üstünlük sağlarken Galatasaray'ın galip geldiği 4 sezonda da sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması ilginç bir detay oldu.
Sivasspor ile Galatasaray, 2019-2020 sezonu 25.haftasında kritik bir maça çıkacak. Galatasaray'ın lig tarihi boyunca çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Sivas'ta iki takım geride kalan dönemde toplam 13 lig maçını oynandı. Bu maçlarda 5 kez Sivasspor, 4 kez Galatasaray kazanırken 4 maç berabere bitti. Galatasaray'ın kazanma oranı %30,7 olarak gerçekleşirken son üç maçta sarı-kırmızılı takım galip gelemedi. Galatasaray en son 2014-15 sezonunda Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenmişti.
İki takım arasında Sivas'ta oynanan lig maçları
2018/2019 Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
2017/2018 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray
2015/2016 Sivasspor 2 - 2 Galatasaray
2014/2015 Sivasspor 2 - 3 Galatasaray
2013/2014 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray
2012/2013 Sivasspor 1 - 3 Galatasaray
2011/2012 Sivasspor 0 - 4 Galatasaray
2010/2011 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray
2009/2010 Sivasspor 1 - 1 Galatasaray
2008/2009 Sivasspor 2 - 0 Galatasaray
2007/2008 Sivasspor 3 - 5 Galatasaray
2006/2007 Sivasspor 1 - 1 Galatasaray
2005/2006 Sivasspor 0 - 0 Galatasaray
Galatasaray Sivas'ta kazandığı sezonlarda şampiyon oluyor
Galatasaray lig tarihi boyunca Sivasspor'u deplasmanda 4 kez yendi. Bu galibiyetleri tüm sezonlarda şampiyon oldu. Galatasaray için şampiyonluğun yolu adeta Sivas'tan geçti. 2007-08 sezonunda 5-3, 2011-12 sezonunda 4-0, 2012-13 sezonunda 3-1 ve 2014-15 sezonunda 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı.
Sivasspor geçen sezon Galatasaray'ın serisini bitirmişti
Galatasaray geçen sezon şampiyonluk unvanı ile Sivas deplasmanına gitmişti. Galatasaray bu maçı 4-3 kaybetmiş ve 19 maçlık yenilmezlik serisini yitirmişti. Galatasaray ayrıca bu yenilgi ile 69 puanda kalmış ve 34 haftalar üzerinde oynanan sezonların en düşük puanlı şampiyonu olmuştu.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru