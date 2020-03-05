Sivasspor ile Galatasaray, 2019-2020 sezonu 25.haftasında kritik bir maça çıkacak. Galatasaray'ın lig tarihi boyunca çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Sivas'ta iki takım geride kalan dönemde toplam 13 lig maçını oynandı. Bu maçlarda 5 kez Sivasspor, 4 kez Galatasaray kazanırken 4 maç berabere bitti. Galatasaray'ın kazanma oranı %30,7 olarak gerçekleşirken son üç maçta sarı-kırmızılı takım galip gelemedi. Galatasaray en son 2014-15 sezonunda Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenmişti.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan lig maçları

2018/2019 Sivasspor 4 - 3 Galatasaray

2017/2018 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray

2015/2016 Sivasspor 2 - 2 Galatasaray

2014/2015 Sivasspor 2 - 3 Galatasaray

2013/2014 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray

2012/2013 Sivasspor 1 - 3 Galatasaray

2011/2012 Sivasspor 0 - 4 Galatasaray

2010/2011 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray

2009/2010 Sivasspor 1 - 1 Galatasaray

2008/2009 Sivasspor 2 - 0 Galatasaray

2007/2008 Sivasspor 3 - 5 Galatasaray

2006/2007 Sivasspor 1 - 1 Galatasaray

2005/2006 Sivasspor 0 - 0 Galatasaray





Galatasaray Sivas'ta kazandığı sezonlarda şampiyon oluyor

Galatasaray lig tarihi boyunca Sivasspor'u deplasmanda 4 kez yendi. Bu galibiyetleri tüm sezonlarda şampiyon oldu. Galatasaray için şampiyonluğun yolu adeta Sivas'tan geçti. 2007-08 sezonunda 5-3, 2011-12 sezonunda 4-0, 2012-13 sezonunda 3-1 ve 2014-15 sezonunda 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı.

Sivasspor geçen sezon Galatasaray'ın serisini bitirmişti

Galatasaray geçen sezon şampiyonluk unvanı ile Sivas deplasmanına gitmişti. Galatasaray bu maçı 4-3 kaybetmiş ve 19 maçlık yenilmezlik serisini yitirmişti. Galatasaray ayrıca bu yenilgi ile 69 puanda kalmış ve 34 haftalar üzerinde oynanan sezonların en düşük puanlı şampiyonu olmuştu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru