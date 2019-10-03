Galatasaray için REALite

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda oynadığı ilk iki karşılaşmada 1 puan toplayarak son sırada yer alan Real Madrid’de gözler, Galatasaray ile oynanacak iki karşılaşmaya çevrildi. İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid’in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı. Galatasaray için de durum farksız. İki ekibin birbiriyle oynayacağı mücadeleler, Avrupa haritasını çizecek.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ COURTOİS

Bu arada Real Madrid’in kalecisi Courtois, eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Karın ağrısından dolayı Brugge maçının ikinci yarısında değiştirilen Courtois’nın “güven vermediği, moralsiz olduğu, kulüp içinde tartışıldığı ve taraftarlarca ıslıklandığı” belirtildi. Öte yandan İspanyol gazeteleri, Real Madrid’in 22 Ekim’de deplasmanda Galatasaray’a karşı oynadıktan sonra ligde El Clasico’ya çıkacağına ve 26 Ekim’de deplasmanda Barcelona ile karşılaşacağına işaret etti. Kader maçlarına çıkacak.

Kaynak: Akşam