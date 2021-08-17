Galatasaray için Pablo Galdames iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da orta saha bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre sarı kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Şilili orta saha oyuncusu Pablo Galdames ile ilgileniyor.

Futbol kariyerine ülkesi kulüplerinden Espanola'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Velez Sarsfield'de forma giydi. Temmuz 2021'de takımıyla sözleşmesi sona eren Galdames, Velez ile geçtiğimiz sezon toplam 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.









Ön liberoda da oynayabiliyor

4 kez Şili Milli Takımı'nın formasını giyen Pablo Galdames, orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayabiliyor.