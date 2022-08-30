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Galatasaray için Mauro Icardi'de kritik hafta!

Galatasaray, forvet transferini resmen bu hafta netleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, İcardi için bu hafta PSG ile son kez görüşecek. Arjantinli ile anlaşılamazsa bu kez ibre Shamar Nicholson'a dönecek.

30 Ağustos 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray için Mauro Icardi'de kritik hafta!

Uzun bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Cim Bom, Andrea Belotti'yi Roma'ya kaptırdı. Rota ise tamamen Fransa'ya döndü. Ligue 1 ekibi PSG'nin yıldız golcüsü Mauro İcardi'yi isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu hafta son bir görüşme yapacak. Paris temsilcisi, yıllık 8 milyon Euro civarında maaşı bulunan 29 yaşındaki forvet için orta yol arıyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamın 3 milyon Euro civarında olan bir kısmını ödemeyi öneriyor. İki taraf, bu hafta içerisinde son kez masaya oturacak.

Mutlaka golcü istiyorlar

Yapılacak görüşmelerde sonuç alınamaması halinde Arjantinli oyuncunun defteri tamamen kapanacak. Sonrasında ise ibre Rusya'ya dönecek. Spartak Moskova forması giyen ve prensipte anlaşmaya varılan Shamar Nicholson ile yeniden görüşme yapılacak. Jamaikalı için transferin son gününe kadar çaba sarf edilecek. Sarı-Kırmızılı ekipte teknik heyet, transfer dönemi kapanmadan mutlaka golcü transferi yapılmasını istiyor.

Metin Karabaş

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