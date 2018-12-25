Galatasaray için lig şimdi başlıyor

Sadece bir galibiyet, Aslan’ın havasını yerine getirmeye yetti... Kazanma hasretini 4-2’lik Sivasspor zaferiyle dindiren Cim Bom, üstündeki kara bulutları dağıtıp bir anda şampiyonluk potasına yeniden girdi.

Lider Başakşehir’le arasında sadece 6 puan fark kalan Cim Bom, devre arasında yapılacak takviyelerle birlikte, zirvenin en güçlü adayı haline gelmeye hazırlanıyor. Ayrıca tüm cezaların sona ermesi ve Emre Akbaba dışında sakat kalmaması, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Takımın başına dönüyor

Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı 10 maç ceza nedeniyle müsabakalar sırasında takımından ayrı kalan Fatih Terim de, kulübeye dönmeye hazırlanıyor. Fatih hoca, ikinci yarının ikinci haftasında ve ondan önceki kupa sınavında kulübedeki yerini alacak.

Form grafiği yükseliyor

Takıma katkısı olmayan bazı oyuncuların yükselen formu da sevinç yaratıyor. Feghouli, bir anda takımın vazgeçilmezi haline geldi. Onyekuru, solda oynayınca performansını yükseltti. Belhanda’nın kıymeti, yokluğunda anlaşıldı. Ndiaye geç de olsa temposunu buldu. Bu isimlerin ikinci yarıda form grafiklerini daha da yukarı çekmeleri bekleniyor.

Hepsi Telekom’a gelecek

Galatasaray açısından başka bir hesap daha var. Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir... İlk yarıda deplasmanda puan kaybedilen, şampiyonluk yolundaki tüm bu rakipler Türk Telekom Stadı’na gelecek. Sarı-Kırmızılılar, tüm bu kayıpları telafi ederek zirveye kurulmanın planlarını yapıyor.